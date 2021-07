Demos gegen Gesundheitspass und Impfpflicht in Frankreich

Der Protest gegen die Ausweitung des Gesundheitspasses und die Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen in Frankreich hält unvermindert an. In Paris versammelten sich am Samstag Tausende Menschen, um gegen die verschärften Regelungen zu demonstrieren. Insgesamt waren in über 150 Städten, etwa in Toulon, Montpellier, Bordeaux, Marseille und Nizza, Demos angemeldet. Bereits an den beiden vergangenen Wochenenden waren über 100.000 Menschen auf die Straße gegangen.

SN/APA/AFP/PHILIPPE LOPEZ Kundgebungen in mehr als 150 Städten angemeldet