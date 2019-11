Deospray inhaliert - Elfjähriger starb in Polen

Ein Elfjähriger ist in Polen nach dem Inhalieren von Deospray gestorben. Der Bub und ein 13-jähriges Mädchen hätten am Samstag das Deo eingeatmet, um sich so zu betäuben, teilte die Polizei im niederschlesischen Jelenia Gora am Montag mit. Wie das Portal "Wiadomosci.pl" schreibt, hatten die Kinder das Deospray gemeinsam gekauft und waren dann zum Inhalieren in ein leer stehendes Haus gegangen.

Der Elfjährige sei in den Hof gegangen und habe dort das Bewusstsein verloren. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er mehrere Stunden später starb. Das Mädchen sei gesundheitlich in guter Verfassung. Quelle: Apa/Dpa