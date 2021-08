Der Dreck muss weg

Das Verursacherprinzip bleibt oft graue Theorie. Im Zweifel zahlt die Allgemeinheit für verseuchtes Wasser und Erdreich.

Das Verursacherprinzip ist einfach nachzuvollziehen: Wer einen Schaden anrichtet, soll auch für dessen Behebung aufkommen. Zumindest in der Theorie. In der Praxis wird "viel zu oft" der Steuerzahler zur Kasse gebeten. Zu diesem Schluss kommt Viorel Ştefan vom Europäischen Rechnungshof in Luxemburg.

Er und sein Team von Prüfern haben unlängst einen Sonderbericht über die Anwendung des Verursacherprinzips durchgeführt. Und herausgefunden, dass den Schaden an Wasser, Luft und Erde am Ende meist die Allgemeinheit wiedergutmachen muss. Mindestens 55 Milliarden ...