Der Fiskus jagt Shakira

Der lateinamerikanische Popstar soll in Spanien 14,5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben. Nun droht der 41-Jährigen eine Verurteilung.

Spaniens Steuerfahnder untersuchten monatelang die Geschäfte des in Spanien lebenden Popstars Shakira - und kamen zum Schluss, dass die kolumbianische Sängerin ihre Millioneneinnahmen nicht korrekt versteuert hat. Insgesamt 14,5 Millionen Euro an Steuern soll die 41-Jährige in den untersuchten Jahren 2012 bis 2014 hinterzogen haben - die Staatsanwaltschaft erstattete inzwischen Strafanzeige. Nun droht Shakira, die mit Fußballer Gerard Piqué vom FC Barcelona liiert ist, eine Verurteilung.