Der Impftourismus blüht: Die Jagd nach der Spritze

WeItweit blüht der Impftourismus, auf dem Schwarzmarkt gibt es dubiose Anbote für Coronaimpfungen.

Hala Baidun wollte in Dubai eigentlich nur ihre Schwester besuchen. Aber als deren Firma in der Golfmetropole im Jänner zur Coronaimpfung lud, versuchte die Libanesin spontan auch ihr Glück. "Sie kopierten unsere Pässe, nahmen unsere Daten auf, gaben sie in den Computer ein und impften uns." Einen Wohnsitz in Dubai hat die 50-Jährige nicht, einen Pass der Vereinigten Arabischen Emirate auch nicht. Offenbar durch einen glücklichen Zufall erhielt Baidun die Impfung, auf die dieser Tage weltweit Millionen hoffen.

...