Der Judas in uns

Zwielichtige Gestalten. Er fasziniert uns und stößt uns zugleich ab: der Verrat. Er hat viele Gründe, viele Varianten, doch eines ist er nie: eindeutig. Was die Sache nicht leichter macht: Wir alle sind potenzielle Verräter.

Es war das Zeichen der Zuneigung, das sein Schicksal besiegelte: Durch einen Kuss wurde Jesus verraten, durch einen Kuss von einem seiner Jünger. Dieser Verrat wog so schwer, dass er seither als Symbol für ebendiesen steht. Judas verkörpert bis heute das Übelste, was der Mensch hervorbringen kann: Angetrieben von plumper Niedertracht, Rachsucht oder Gier begeht der Verräter den größtmöglichen Vertrauensbruch. Dennoch wird der Verrat weder in der Liste der christlichen Todsünden noch - als Negation - in den Zehn Geboten angeführt.

Liegt es daran, dass Verrat oft von der Hoffnung umweht wird, sich später doch noch als segensreich zu erweisen? Dass er am Ende Gutes bewirkt?

"Nichts am Verrat ist eindeutig", meint der Essayist Mathias Schreiber. Schon gar nicht, ob der Verräter Heilsbringer oder Unhold ist. Schreiber hat dem Verrat und seinen unzähligen Facetten ein Buch gewidmet. Teils detailreich, teils in angerissenen Anekdoten beschreibt der ehemalige Journalist die Varianten und Nuancen des Verrats, vom politischen Hochverrat bis zum für das Weltgeschehen vergleichsweise lapidaren Ehebruch. Und er beleuchtet die dunkle Seele der Verräter. Mit einer ernüchternden Erkenntnis: Der Mensch hat eine essenzielle Anlage zum Verräter.

Wer wird zum Verräter? Schreiber: Wir alle tragen das Potenzial zum Verrat in uns. Und zwar insofern, als wir uns alle immer aus bestehenden Beziehungen, Milieus, religiösen und ideologischen Bindungen lösen mögen. Diese permanente Veränderung ist auch wichtig, damit sich die Menschheit weiterentwickelt. Was im Einzelfall den Verräter zum Verräter werden lässt, weiß man oft nicht.

Gibt es bestimmte Charakterzüge, die den verschiedenen Arten von Verrätern gemein sind Je eher jemand ein Einzelgänger ist, desto eher kann er zum Verräter werden. Nach dem Verrat fühlt man sich schlecht, auch wenn es sich um einen Verrat handelt, der historisch segensreich bewertet werden wird. Außenseiter, etwa Personen, die einer nationalen oder religiösen Minderheit angehören, Menschen, die in irgendeiner Weise auffällig oder labil sind, überwinden eher die Hemmung, Verrat zu begehen.

Was unterscheidet Verrat von anderen Missetaten? Verrat ist nicht so einfach wie Diebstahl. Dort gibt es einen Dieb und einen Bestohlenen. Verrat hingegen ist ein komplexes Geschehen. Er ist eine Dreiecksbeziehung zwischen Verräter, Verratenem und dem Profiteur des Verrats. Dieses Grundmuster unterscheidet ihn von den anderen Verfehlungen, egal ob es um Landesverrat geht, das Verraten von Betriebsgeheimnissen oder Ehebruch.

Kann das auch unbewusst passieren? Gibt es unabsichtlichen Verrat? Unbewusst ist manchmal die Vorbereitung darauf. Dieses sich Entfernen und Entfremden, etwa von der politischen Idee. Der Verrat selbst ist immer eine bewusste Handlung. Das ist ja das Schlimme daran: dieser bewusste Vertrauensbruch.

Sie meinten, für Verrat braucht es immer einen Verratenen. Wie verhält es sich bei Verrat an einer Sache oder einer Idee? Im 20. Jahrhundert war, abgesehen von Ehebruch, der politische Verrat die häufigste Form. Da geht es immer um den Verrat an einer Ideologie. Diese hat man gemeinsam mit einer Gruppe. Insofern ist dieser Verrat nicht nur Verrat an der Idee oder Ideologie, sondern auch an Menschen - wenngleich nicht an einzelnen, sondern an einer ganzen Gruppe.

Warum gab es früher weniger politischen Verrat? War in der Zeit der Monarchen und Fürsten Treue wichtiger als jetzt? Die Treue zum König hatte in der Zeit des Feudalismus eine starke religiöse Konnotation. Der König ist ja nach mittelalterlicher Überzeugung von Gott berufen und handelt in Vertretung Gottes - etwa wenn er seine Getreuen, seine Gefolgschaft und seine Untertanen beschützt. Der Verrat an ihm käme einem Verrat an Gott gleich. Das tut man natürlich nicht so leicht.

Was sind Motive für Verrat? Rache ist ein Motiv. Liebe. Geltungssucht, Geldgier. Verrat kann aber auch eine Loslösung von Bindungen sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Welt in zwei Blöcke geteilt. Jeder, der sich in einem der Blöcke stark engagierte, wird gelegentlich Zweifel gehabt haben, ob er sich der richtigen Seite verschrieben hat. Löst er sich von ihr, kann das eine Trennung von einer Bindung sein, die tatsächlich nicht gut war - aber das wird von denen, die man verlässt, dennoch als Verrat empfunden.

Kann Verrat segensreich sein? Ja. Aber das kommt dem Verräter nicht zugute. Judas verrät Jesus und stiftet damit das Christentum. Es ist ein Verrat mit positivem Ergebnis. Trotzdem wird Judas von anderen äußerst verachtet. Ihm wird nicht gutgeschrieben, dass er Jesus überhaupt erst ermöglicht, am Kreuz zu sterben und die Menschheit zu retten. Er ist eine düstere, eine dunkle Figur. Das Volk liebt den Verrat. Aber niemals den Verräter.

Würden Sie sich selbst auch als Verräter bezeichnen? Ich bin ein geschiedener, wieder verheirateter Mann. Ich habe mich aus Bindungen gelöst, ich habe jemanden verlassen. Aber ich wurde auch verlassen. Also ja, ich bin ein Verräter. Zugleich bin ich aber durch das Verlassenwerden auch Opfer von Verrat. Mir geht es da nicht anders als den meisten anderen Menschen.



Mathias Schreiber:

"Verräter. Helden der Finsternis von Judas bis Snowden",

zu Klampen Verlag,

184 Seiten.



