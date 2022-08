Der "Letzte seines Volkes"in Brasilien ist gestorben

Jahrzehntelang lebte der indigene Mann im Amazonasgebiet ganz allein. Den Kontakt zu Außenstehenden lehnte er ab.

Ein indigener Mann, der als "Letzter seines Volkes" bekannt war, ist in Brasilien gestorben. Das gab die Organisation Survival International am Montag bekannt. Der Mann war demnach der einzige Bewohner des indigenen Territoriums Tanaru im Bundesstaat Rondônia im westlichen Amazonasgebiet. Die verbleibenden Angehörigen seines Volkes wurden vermutlich seit den 1970er-Jahren bei einer Reihe von Angriffen getötet. Über das indigene Volk war wenig bekannt, da es den Kontakt zu Außenstehenden stets verweigert hatte. Der nun Verstorbene ist auch als "Mann aus dem Loch" bekannt, weil er tiefe Löcher grub, auch in seinen Hütten, möglicherweise als Fallen. Im Jahr 2018 wurde er von einem Team der brasilianischen Regierung bei einer zufälligen Begegnung gefilmt.

Die britische Zeitung "The Guardian" zitierte Marcelo dos Santos, einen pensionierten Mitarbeiter der brasilianischen Organisation für die Angelegenheiten der indigenen Bevölkerung (Funai). Dos Santos hatte das Wohlergehen des Indigenen aus der Distanz überwacht: "Er vertraute niemandem, weil er viele traumatisierende Erfahrungen mit Nicht-Indigenen gemacht hatte." Dos Santos sagte, er und andere Funai-Mitarbeiter hätten strategisch platzierte Geschenke mit Werkzeugen, Samen und Lebensmitteln hinterlassen, seien aber immer zurückgewiesen worden. Ein Funai-Mitarbeiter habe kürzlich die Leiche des Mannes in einer Hängematte gefunden, berichtete "The Guardian". Demnach lagen bunte Federn um seinen Körper, weshalb man davon ausgehe, dass sich der Mann auf seinen Tod vorbereitet habe. Der Mitarbeiter schätzte das Alter des Mannes auf etwa 60 Jahre.

Das Tanaru-Territorium wirkt nach Angaben von Survival International wie eine kleine bewaldete Insel in einem Meer von riesigen Rinderfarmen. Die Gegend befindet sich den Angaben nach in einer der gewalttätigsten und gefährlichsten Regionen Brasiliens. Die Organisation hatte sich mit anderen Bewegungen aus Brasilien jahrelang für den Schutz des Territoriums eingesetzt.

Fiona Watson von Survival International erklärte in einer Aussendung: "Kein Außenstehender kannte den Namen dieses Mannes oder wusste viel über seine Verwandten - und mit seinem Tod nimmt der Völkermord an ihnen ein tragisches Ende." Der Mann symbolisierte ihr zufolge die "entsetzliche Gewalt und Grausamkeit, die den indigenen Völkern weltweit im Namen des Kolonialismus und des Profits angetan wird, aber auch ihren Widerstand. Wir können nur erahnen, welche Schrecken er in seinem Leben erlebt hat und wie einsam er war, nachdem der Rest seines Volkes getötet wurde."