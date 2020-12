Der Papst unterstützt Kulturschaffende im Corona-Lockdown

Unterstützung für die im Corona-Lockdown darbenden Kulturschaffenden kommt von Papst Franziskus. Die Welt brauche Schönheit, um nicht in Verzweiflung zu versinken, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche laut Kathpress bei einem Treffen mit Musikern des italienischen TV-Weihnachtskonzerts im Vatikan. In der Verlorenheit der Pandemie sei dies noch wichtiger. Künstlerisches Schaffen könne Licht hervorbringen und das Schöne ein Gefühl von Hoffnung erzeugen, so der Papst.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Papst Franziskus als Wandsticker an einer römischen Hauswand 2014