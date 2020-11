Der "Ripper von Yorkshire" ist tot - Serienmörder stirbt mit Covid-19

Der als "Ripper von Yorkshire" bekannt gewordene Serienmörder Peter Sutcliffe ist tot. Er starb im Alter von 74 Jahren in einem Krankenhaus in Durham, wie die Strafvollzugsbehörde am Freitag mitteilte.

SN/AP Der berüchtigte Serienmörder Peter Sutcliffe – dieses Foto stammt aus dem Jahr 1978.