Der "traurigste Elefant der Welt" erhält seine Freiheit

Schlechte Haltungsbedingungen machten "Kaavan" weltberühmt. Nun darf der Elefant in ein Schutzgebiet in Kambodscha, wo schon drei tonnenschwere Damen auf ihn warten. Bei der Reise in die Freiheit haben auch Frank Sinatra und Cher geholfen.

SN/AP Darf auf Freiheit hoffen: Kaavan.