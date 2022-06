Der wunderbare Waschsalon

Wider die Verschwendung. Etwa 20 Tonnen Kleidung liegen in den bosnischen Wäldern herum. Es sind Spenden, von Flüchtlingen weggeworfen. Micha Schmid tut etwas dagegen.

Der vergangene Winter war bitterkalt in Bosnien. Temperaturen jenseits der minus 20 Grad Celsius. Menschen, die in Sandalen durch die tief verschneite Wildnis Bosniens stapften, junge Männer, bloß mit T-Shirts bekleidet, vor dem Flüchtlingscamp Lipa auf ihre Essensration wartend, an den Straßenrändern. Zusammengekauerte Migranten, in Sommerkleidern - Aufnahmen vom Balkan, die im Winter 2021 via Medien in unsere wohltemperierten Wohnungen und Häuser strömten.

Bilder, die berührten. Bilder, dank derer das Land am Balkan bald darauf mit Spendengeldern und ...