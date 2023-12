Der Zwarte Piet hilft dem hl. Nikolaus

In den Niederlanden und in Flandern, dem niederländischsprachigen Teil Belgiens, hat der heilige Nikolaus (Sinterklaas) einen Helfer, der in weiten Teilen der Bevölkerung sehr beliebt ist: der Swarte Piet (Schwarze Peter). Ursprünglich eine Schreckfigur, die seit dem 16. Jahrhundert überliefert ist, hat er sich zum kinderfreundlichen Begleiter des Nikolaus entwickelt. In den Niederlanden ist Sinterklaas, der der Legende nach mit dem Schiff aus Spanien anreist und auf einem Schimmel über die Dächer reitet, wichtiger als das Weihnachtsfest. Das Eintreffen in den Niederlanden ist stets ein großes Fernsehereignis. Die Gesichter der Zwarte-Piet-Darsteller sind braun oder schwarz geschminkt, sie tragen bunte festliche Kleidung wie Pagen vor Jahrhunderten. Seit etwa zehn Jahren gibt es regelmäßig auch Kritik, dass die Figur des Zwarte Piet rassistisch geprägt sein könne. Der Legende nach kriechen die Helfer des Nikolaus durch die Schornsteine und bringen den Kindern Geschenke.