Designer Alber Elbaz 59-jährig verstorben

Der israelische Modeschöpfer Alber Elbaz ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Dies teilte der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont am Sonntag mit. "Mit Schock und enormer Traurigkeit hörte ich von Albers plötzlichem Tod. Alber hatte einen wohlverdienten Ruf als eine der hellsten und beliebtesten Persönlichkeiten der Branche", so Richemont-Chef Johann Rupert. Richemont ist an Elbaz Modelabel AZ Factory beteiligt. Details zur Todesursache wurden bisher nicht bekannt gegeben.

SN/APA/AFP/PATRICK KOVARIK Erstes eigenes Label AZ Factory im Jänner in Paris vorgestellt