Deutsche bei Sturz aus selbst gebautem Pool auf Lkw verletzt

Gründlich schief gegangen ist für vier Männer im deutschen Bundesland Baden-Württemberg der Versuch, mitten im Winter in einem selbst gebauten Pool auf einem Lastwagen zu baden. Sie landeten nach einem Sturz von der Ladefläche verletzt in Spitälern. Für die Internet-Aktion "Grill-Pool-Challenge" hatten die Männer den Lkw zu einem Schwimmbecken umfunktioniert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

SN/APA (dpa)/Stephan Jansen Das Quartett wurde in Krankenhäuser gebracht