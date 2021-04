Deutsche Ermittler schnappten Internetbetrüger im Kosovo

Die Strafverfolgungsbehörden in Bayern hoben mit der kosovarischen Polizei und Justiz eine Bande aus, der Anlagebetrug im großen Stil vorgeworfen wird. Investoren im deutschsprachigen Raum wurden um mehrere Millionen Euro geprellt - die Kunden wurden über ein professionelles Callcenter geködert und es wurden ihnen im Internet Handelsplattformen vorgegaukelt, doch das Geld verschwand größtenteils.

Bei Betrügereien, die über das Internet laufen, tut sich die Polizei oft besonders schwer, Verdächtige ausfindig zu machen. Den Strafverfolgungsbehörden in Bayern gelang es nun, eine Bande von Anlagebetrügern im Kosovo auszuhebeln. In einer koordinierten Aktion wurden knapp vor Ostern 18 Personen im Kosovo festgenommen. Es wurden 17 Objekte durchsucht, sieben Fahrzeuge und etwa 160.000 Euro in bar sichergestellt sowie auf Konten rund 700.000 Euro eingefroren, wie die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg bekannt gab. Nach dem Einsatz im Kosovo mussten zwei Staatsanwälte ...