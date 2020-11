Deutsche Erzieherin wegen Mordes an Dreijähriger vor Gericht

Wegen Mordes an der drei Jahre alten Greta und Misshandlung von Kindergartenkindern in acht weiteren Fällen steht seit Dienstag eine Erzieherin in Deutschland vor Gericht. Die 25 Jahre alte Frau ist in Mönchengladbach angeklagt, dem Mädchen im April dieses Jahres in einer Kindertagesstätte in Viersen am Niederrhein den Brustkorb bis zum Atemstillstand zusammengedrückt zu haben. Das Kind starb später im Krankenhaus.

SN/APA (dpa)/Rolf Vennenbernd Das Motiv für die Taten ist noch unklar