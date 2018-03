Deutsche Flaschenpost nach 132 Jahren in Australien entdeckt

Nach 132 Jahren ist an einem einsamen Strand in Australien eine von einem deutschen Schiff abgeschickte Flaschenpost gefunden worden - von einer der ältesten Flaschenpost-Sendungen der Welt ist die Rede. Die Flasche wurde nach Recherchen des Westaustralien-Museums in Perth im Juni 1886 von Bord des Forschungsschiffs "Paula" in den Indischen Ozean geworfen.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Friso Gents Flaschenpost wurde im Juni 1886 in den Indischen Ozean geworfen