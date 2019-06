Deutsche Frau in Marokko niedergestochen

Eine deutsche Frau ist in der nordmarokkanischen Küstenstadt Tanger niedergestochen und schwer verletzt worden. Die Polizei habe eine Fahndung eingeleitet, um den Täter festzunehmen, meldeten die staatliche marokkanische Nachrichtenagentur MAP und der Sender 2M. Angreifer und Opfer sollen einander demnach gekannt haben. Das Auswärtige Amt wollte sich am Samstag nicht zu dem Fall äußern.

Bei dem Opfer handelt es sich laut Sender 2M um eine etwa 50-jährige Frau. Der Täter lebte demnach mit einem Bekannten und der Frau rund einen Monat lang gemeinsam in einer Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen seien der Täter und die Frau auf der Straße in Streit geraten, hieß es. Der Angreifer habe versucht, seinem Opfer die Handtasche zu stehlen, und sie mit einem Messer angegriffen.

Ein Video in den sozialen Medien zeigt eine blonde Frau, die regungslos am Boden liegt. Die Echtheit des Videos konnte zunächst nicht überprüft werden. Ein Augenzeuge sagte der Nachrichtenseite "Tanja7", ein bärtiger Mann habe die Frau in den Nacken gestochen.

Quelle: Apa/Dpa