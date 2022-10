Deutsche Innenministerin lobt Österreich

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser lobt die Zusammenarbeit mit EU-Nachbarstaaten zur Begrenzung der aktuell wieder steigenden Flüchtlingszahlen über die sogenannte Balkanroute. "Ich habe eine sehr gute Kooperation und Zusammenarbeit mit Tschechien und Österreich, weil gerade über die beiden Länder sehr viele Ankünfte in Deutschland waren", sagte Faeser in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit Reuters TV.

SN/APA/Deutsche Presse-Agentur GmbH Faeser: Gute Kooperation angesichts steigender Flüchtlingszahlen