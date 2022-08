Deutsche Klimaaktivisten färben Brunnenwasser grün

Deutsche Klimaaktivisten haben Mittwoch früh in mehreren deutschen Städten das Wasser in öffentlichen Brunnen grün eingefärbt. Auf dem Boden vor den Fontänen stand jeweils in großen Buchstaben "L N G - Leider Nicht Grün". Mit der Aktion wird die Nutzung von fossilen Energieträgern kritisiert, wie die für ihre Blockadeaktionen bekannte Gruppe "Extinction Rebellion" mitteilte.

SN/APA/TNN/Steven Hutchings Polizei sichert Brunnen im Innenhof des Hamburger Rathauses