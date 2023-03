Deutsche-Knigge-Gesellschaft gegen Jogginghosen an Schulen

Die Deutsche-Knigge-Gesellschaft unterstützt ein Jogginghosen-Verbot in Schulen. "Jogginghosen sind, wie der Name schon sagt, Funktionskleidungsstücke, die zum Sport oder für die Entspannungsphase danach getragen werden", sagte eine Sprecherin. "Sportler tragen auf dem Sportplatz ihr Trikot als Arbeitsuniform und nach getaner Arbeit die Jogginghose in ihrer Freizeit. Schulzeit ist Arbeitszeit, daher hat die Jogginghose dort keinen Platz."

BILD: SN/APA/JAN-PHILIPP STROBEL Sportbekleidung nicht erst seit Corona-Lockdowns im Alltag etabliert