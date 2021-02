Deutsche Künstler verlagern Ausstellungen in Impfzentren

Die Kunstszene ist durch Corona weitgehend ausgebremst worden. Mit der Initiative "Kunst im Impfzentrum" hat eine Künstlergemeinschaft im bayerischen Straubing nun eine kreative Lösung gefunden und etliche Kommunen zum Nachahmen inspiriert. In Kronach, Freising, Trier und Hattingen schmücken nun Bilder die Wände der Impfzentren. Auch in Regensburg wird eine Schau vorbereitet und in Bottrop zeigte ohnehin schon der Kunstprofessor Gereon Krebber Skulpturen im Impfzentrum.

SN/APA (dpa)/Armin Weigel Die passende Kunst macht jedes Impfzentrum zur Galerie