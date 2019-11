Deutsche Missbrauchsserie weitet sich aus

Der Missbrauchsfall im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen nimmt immer größere Dimensionen an. Im Zuge der Ermittlungen ist ein siebenter Verdächtiger wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen worden, wie die Polizei in Köln am Samstag mitteilte. Insgesamt wurden Fotos von den Missbräuchen in Chat-Gruppen mit bis zu 1.800 Personen ausgetauscht.

SN/APA (Symbolbild)/DPA/UWE ZUCCHI Gefundene Datenmenge ist enorm