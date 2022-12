Deutsche Polizei stoppt Darknet-Foren wegen Kindesmissbrauch

Ermittlern ist ein Schlag gegen Internetforen im Darknet mit Darstellungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern geglückt. Dies bestätigte am Freitag ein Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Hessen. Nach Recherchen des Westdeutschen und des Norddeutschen Rundfunks (WDR bzw. NDR) sind der Hauptadministrator der Plattformen aus Sachsen und zwei weitere Verdächtige im November und Dezember in Deutschland festgenommen worden.

SN/APA/dpa/Arne Dedert Deutsche Polizei stoppte Darknet-Foren wegen Kindesmissbrauch