Deutsche tötete Kinder in Haft: Vater der Opfer wird gesucht

Das zweite Kind einer Deutschen, die in einem römischen Gefängnis eines ihrer Kinder getötet hat, ist für hirntot erklärt worden. Nun wird der Vater der beiden Opfer gesucht. Bei ihm handelt es sich um einen nigerianischen Staatsbürger. Er soll den Ärzten die Genehmigung für eine Organtransplantation geben.

Die Deutsche georgischer Herkunft hatte am Dienstag ihre beiden Kinder im Gefängnis Rebibbia eine Treppe hinuntergestoßen. Das wenige Monate alte Mädchen starb sofort, der zwei Jahre alte Bub kam zunächst in kritischem Zustand ins Krankenhaus. Er wurde am Mittwoch für hirntot erklärt. Die Kinder waren beide in München zur Welt gekommen, teilten die italienischen Behörden mit.

Die 33-jährige Mutter saß wegen Drogendelikten in Haft und soll psychische Probleme gehabt haben. "Meine Kinder sind jetzt frei", sagte sie ihrem Rechtsanwalt nach der Tat. Die Kinder waren mit der Frau in dem Gefängnis untergebracht. Laut italienischem Gesetz können Kinder unter drei Jahren mit ihren Müttern im Gefängnis bleiben, wenn keine alternative Unterkunftsmöglichkeiten bestehen. Ungefähr 60 Kinder befinden sich derzeit landesweit mit ihren Müttern hinter Gittern.

Auch in Österreich gibt es spezielle Mutter-Kind-Abteilungen im Gefängnis. Sie bieten erziehungsberechtigten Müttern die Möglichkeit, ihre Kinder für zwei Jahre nach der Geburt selbst zu betreuen. In Ausnahmefällen ist dies bis zum dritten Lebensjahr möglich, wenn dadurch kein Nachteil für das Kind zu befürchten ist.

Nach der Tat in Italien hat Justizminister Alfonso Bonafede die Direktorin und die Vizedirektorin der weiblichen Abteilung des Rebibbia-Gefängnisses suspendiert. Auch der Vize-Chef der Gefängnispolizei in derselben Strafanstalt wurde freigestellt.

Ermittelt wird wegen Doppelmordes. Italienische Parteien drängten, dass Kinder nicht mehr mit ihren Müttern im Gefängnis, sondern bei Pflegefamilien untergebracht werden. "Schluss mit Kindern im Gefängnis", forderte die Ex-Frauenministerin Mara Carfagna.

Quelle: Apa/Dpa