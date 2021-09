Deutscher Bahnstreik geht weiter - auch Österreich betroffen

Bahnkunden in Deutschland müssen sich auch zum Start in die neue Woche auf zahlreiche Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Die Gewerkschaft GDL setzt ihren Streik bei der Deutschen Bahn am Montag fort. Die Bahn geht nach eigenen Angaben davon aus, das Angebot im Fernverkehr mit etwa 30 Prozent und im Regionalverkehr durchschnittlich mit etwa 40 Prozent der Zugverbindungen aufrechterhalten zu können. Auch die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sind weiterhin betroffen.

SN/APA/dpa/Peter Kneffel Streik bei Deutscher Bahn - Auch Österreich betroffen