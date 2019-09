Deutscher Nord-Ostsee-Kanal für große Schiffe gesperrt

Der Nord-Ostsee-Kanal - eine der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraßen der Welt - ist wegen eines Problems an einem Schleusentor für große Schiffe gesperrt worden. Sedimente hätten ein Tor in der norddeutschen Stadt Brunsbüttel blockiert, sagte ein Sprecher des deutschen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) am Sonntag.

SN/APA (dpa)/Carsten Rehder Problem an einem Schleusentor erforderte Sperre für große Schiffe