Deutscher Schulbus krachte in Hauswand

Bei einem Schulbus-Unfall in Eberbach östlich von Mannheim in Deutschland sind der Polizei zufolge 43 Kinder verletzt worden, mindestens fünf von ihnen schwer. Rettungshubschrauber brachten die Opfer am Dienstag in mehrere Krankenhäuser, die sich sofort auf mögliche Operationen vorbereiteten.

SN/APA (dpa)/Rene Priebe Die Unfallstelle in Eberbach SN/AP Die Unfallstelle in Eberbach