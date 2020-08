Deutscher Tüftler entwickelt Rollstuhl für Bergtouren

Mit einem speziellen Rollstuhl auf Panzerketten sollen Bergtouren bald auch für gehbeeinträchtigte Menschen möglich sein. Ein halbes Jahr habe er an dem "Scuttler" getüftelt, erzählte Martin Ebner aus dem oberfränkischen Muggendorf in Deutschland. Noch schraube er privat an dem Gefährt, das bei Interesse aber auch für Hotels oder Touristenorte in Serie produziert werden könne.

SN/APA (dpa)/Nicolas Armer Der gelernte Avioniker Martin Ebner auf "Scuttler"