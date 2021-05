Deutschland fordert Solidarität mit Italien bei Flüchtlingen

Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat angesichts der wieder deutlich zunehmenden Flüchtlingsbewegungen über das Mittelmeer zu Solidarität mit Italien aufgerufen. "Wir sind grundsätzlich der Auffassung, dass man Italien nicht alleine lassen kann mit dieser Situation", sagte der Sozialdemokrat am Dienstagabend in Rom. Am Mittwoch will er mit dem italienischen Außenminister Luigi Di Maio über das Thema sprechen. Österreich will weiter keine Flüchtlinge aufnehmen.

SN/APA/POOL/OLIVIER MATTHYS Deutscher Außenminister will Italien unterstützen