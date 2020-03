Deutschland schließt teilweise Grenzen

"Reduzieren Sie Ihre Kontakte, bleiben Sie möglichst zu Hause", appellierte der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer heute Mittag an die Bevölkerung, durch vernünftiges, eigenes Handeln zu einer …

Chronik

Ein Motorrad ohne jegliche Schalldämpfung, ein Wagen mit Laserblocker, ein Alkolenker und ein Raser sind der Polizei am Samstag in Salzburg ins Netz gegangen. Die Beamten kontrollierten Samstagnachmittag in …