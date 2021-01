Deutschland verschärft Einreiseregeln aus Corona-Hot-Spots

Für mehr als 20 Länder mit besonders hohen Corona-Infektionszahlen gelten seit Mitternacht strengere Regeln bei der Einreise nach Deutschland. Zu diesen Hochrisikogebieten zählen das Nachbarland Tschechien, die Urlaubsländer Portugal, Spanien und Ägypten sowie die USA. Wer von dort einreisen will, muss an der Grenze einen negativen Corona-Test (PCR-Test) vorweisen können. Unterdessen treten in einigen Teilen Italiens Erleichterungen bei den Covid-Beschränkungen in Kraft.

SN/APA (dpa)/Stefan Sauer Kontrollen an den Grenzen werden verstärkt