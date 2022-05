Deutschland zeigt Härte gegen Straßenrowdys

Ein Deutscher (21) erhielt vier Jahre Jugendstrafe für gefährliche Raserei ohne Führerschein, obwohl er dabei keinen Unfall verursacht hatte. In Bayern beschäftigt sich die Polizei mit zahlreichen Rasern aus Tschechien, die kürzlich an einem mutmaßlich illegalen Straßenrennen Richtung Österreich teilgenommen hatten.

Der Verdacht auf ein illegales Straßenrennen beschäftigt die Polizei in Passau. Am ersten Mai-Wochenende fielen auf dem Weg von Tschechien durch Niederbayern Richtung Süden etwa zehn extreme Raser in teuren Sportwagen von Marken wie Ferrari, Lamborghini, McLaren und Porsche auf. Sie zogen waghalsige Überholmanöver trotz Gegenverkehrs und Überholverbots durch und überfuhren dabei auch Sperrflächen. Ein anderer Fahrer habe gerade noch einen Frontalzusammenstoß verhindern können, berichtete das Polizeipräsidium Niederbayern.

Einer der mutmaßlichen Teilnehmer an dem Rennen konnte in Waidhaus ...