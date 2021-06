Deutschlands Altkanzler Schröder soll Schmerzensgeld zahlen

Ein Familiengericht in Südkorea verurteilte den ehemaligen SPD-Politiker. Er soll umgerechnet mehr als 20.000 Euro zahlen, weil er die Ehe des Ex-Mannes seiner fünften Frau zerstört habe.

Der frühere deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder soll dem Ex-Mann seiner aus Südkorea stammenden Frau Schmerzensgeld bezahlen, weil er dessen Ehe zerstört habe. Dieses Urteil fällte in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul vor wenigen Tagen ein Familiengericht, berichtete die englischsprachige Tageszeitung "Korea Times" unter Berufung auf eine Meldung der Nachrichtenagentur Yonhap. Demnach wurde Altkanzler Schröder (77) zur Zahlung von 30.000 Won - umgerechnet 22.134 Euro - verurteilt.

Der Kläger, der Ex-Mann von Schröders Ehefrau So-yeon Schröder-Kim, hatte ursprünglich 100.000 Won (knapp 74.000 Euro) Entschädigung verlangt. Kims Ex-Mann begründete die Klage mit dem Bruch einer Vereinbarung. So habe er sich im November 2017 von seiner damaligen Ehefrau So-yeon nur unter der Bedingung einvernehmlich scheiden lassen, dass sie zugleich ihre Beziehung mit Schröder beende. Die Scheidung wurde vollzogen, doch dann kam es anders: Im Mai 2018 feierten die heute 53-Jährige und der deutsche Altkanzler Hochzeit.

In Korea gilt Ehebruch auch heute noch als ehrenrührig, bis 2015 war der Tatbestand sogar strafbar. Ehebrecher konnten im Gefängnis landen. Die Klage hatte Kims Ex-Mann bereits 2018 eingereicht. In dem Verfahren in Seoul hatte Schröder-Kim die Darstellung ihres Ex-Mannes zurückgewiesen. Ihre frühere Ehe sei bereits zerrüttet gewesen, und Gerhard Schröder habe daran keinen Anteil gehabt. Das spielte für das Gericht aber offenbar keine Rolle.

2015 hatte Schröder Kim bei einem Interview kennengelernt. Seit 2016 sind der ehemalige SPD-Kanzler (seine Amtszeit dauerte von 1998 bis 2005) und die südkoreanische Wirtschaftsexpertin ein Paar. Damals war Kim allerdings noch verheiratet. Das war für das Gericht wohl der ausschlaggebende Punkt, dem Ex-Ehemann zumindest einen Teil der geforderten Summe zuzusprechen. Im Mai 2016 trennten sich Schröder und seine damalige Ehefrau Doris Schröder-Köpf offiziell. So-yeon Schröder-Kim ist Gerhard Schröders fünfte Ehefrau.