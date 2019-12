Deutschlands schönste Kuh "Lady Gaga" ist tot

Deutschlands schönste Kuh mit dem Namen "Lady Gaga" ist tot. Die hochdekorierte schwarz-weiße Holstein-Kuh starb am 3. Dezember im Alter von 13 Jahren, wie ihr Besitzer Henrik Wille am Freitag sagte. Es sei schwer, den ruhigen und besonderen Charakter des Tieres in einem Satz zusammenzufassen.

SN/APA (dpa)/Carmen Jaspersen "Lady Gaga" starb im Alter von 13 Jahren