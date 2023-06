Diabetes-Diagnosen weltweit stark im Steigen

Die Zahl der weltweit an Diabetes erkrankten Menschen wird sich einer Studie zufolge bis zum Jahr 2050 voraussichtlich mehr als verdoppeln. In weniger als drei Jahrzehnten könnten mehr als 1,3 Milliarden Menschen an der chronischen Stoffwechselkrankheit leiden, hieß es in den am Freitag in der britischen Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlichten Forschungsergebnissen.

BILD: SN/APA/JON KOPALOFF Zu viel Junkfood trägt viel zur 'Zuckerkrankheits-Epidemie' bei