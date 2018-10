Die Angst ist geblieben

Es fehlt an den wichtigsten Dingen: Wasser, Essen, Strom. Im indonesischen Katastrophengebiet macht sich Verzweiflung breit. Die SN sprachen mit einer Helferin in Palu.

Nur langsam kommt das Ausmaß der Tsunami-Katastrophe in Indonesien zutage: Mindestens 1234 Menschen starben, mehr als 800 Menschen wurden verletzt. Das gab die Katastrophenschutzbehörde am Dienstag bekannt. Auf dem Gelände der Joonoge-Kirche nahe Palu wurden im Schlamm die Leichen von 34 Schülern entdeckt, die am Bibelunterricht teilgenommen hatten, wie die deutsche Presse-Agentur meldete. Mehr als 50 Schüler werden noch vermisst. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Aus den Trümmern eines Verwaltungsgebäudes in Palu zogen Helfer nach 72 Stunden einen Überlebenden.

Inzwischen sind viele Hilfsorganisationen im Einsatz, darunter auch World Vision, die in Indonesien Wahana Visi heißt. Rina Febriyanti ist dort leitende Mitarbeiterin und lebt in Palu. Als am Freitag die Erde bebte, war sie anfangs nicht beunruhigt. "Es gibt hier fast täglich ein Erdbeben", erklärte sie den SN am Telefon.

Am Freitag habe die Erde gegen 14 und 16 Uhr gebebt; zwei Stunden später wieder. "Wir dachten die ersten fünf Sekunden: Es ist okay, nicht schlimm." Aber die Erschütterungen hörten nicht auf. "Das war das stärkste Erdbeben, das ich jemals erlebt habe." Febriyanti und einige Kollegen befanden sich noch im Büro. "Wir gerieten in Panik. Ich dachte nur: Ich muss mein Leben retten. Ich wollte aus dem Büro laufen, aber einige von uns stürzten, ich auch. Die anderen packten mich an der Hand und zogen mich nach draußen. Wir weinten und hielten uns an den Händen. Nach 20 bis 30 Minuten war noch ein Beben, es fühlte sich gleich stark an wie das vorige." Die Telefonverbindungen waren unterbrochen, der Strom fiel aus. "Wir wollten unseren Familien sagen, dass wir in Sicherheit sind, aber es ging nicht. Und wir machten uns große Sorgen um unsere Familien." Menschen seien mit Autos, Motorrädern oder zu Fuß geflüchtet und hätten gerufen: "Tsunami! Tsunami!" Das habe sie und ihre Kollegen in noch größere Angst versetzt. Eine Tsunami-Warnung habe sie nicht erreicht.

Niemand wolle in sein Haus zurück. Die Menschen stünden unter Schock und hätten selbst Angst davor, auf die Toilette zu gehen. "Vor zwei Stunden gab es wieder ein Erdbeben - 5,5 auf der Richterskala", erzählt Febriyanti.

Den Menschen in den Katastrophengebieten fehle es vor allem an Essen, sauberem Wasser, Strom und Medikamenten. World Vision versorgt Betroffene mit Hilfsgütern wie Hygieneartikeln und Babynahrung aus dezentralen Lagern. Zudem wurden 50 obdachlose Familien auf dem Bürogelände in Palu aufgenommen, eine Suppenküche wurde eingerichtet. Die Überlebenden leiden unter den schlimmen Erlebnissen, vor allem die Kinder. Es wurden Kinderschutzzonen eingerichtet. "Damit sie ihr Trauma vergessen können, spielen, singen und lernen wir mit ihnen", sagt Febriyanti. Viele Kinder seien auf der Suche nach ihren Eltern, viele Menschen hätten ihre Familien verloren.

Laut dem für Sicherheit zuständigen Minister Wiranto würden inzwischen Nahrungsmittel auf dem Luft- und Landweg in das betroffene Gebiet gebracht. Nach und nach würden auch Stromanschlüsse und Mobilfunkverbindungen wiederhergestellt. Der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde, Sutopo Nugroho, gab zu, dass vielen Vertriebenen bisher nicht ausreichend Hilfe zuteil geworden sei. Es kam bereits zu Plünderungen. Auch Febriyanti erzählt davon. "Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Die Menschen sagten: ,Ich muss überleben ,ich brauche zu essen und zu trinken.'" Sie habe gehört, dass auch der Präsident um Hilfe gebeten habe, sagt sie. "Wir müssen jetzt zusammenstehen und uns die Hände reichen."



SN-Info: World Vision bittet um Spenden für den Nothilfeeinsatz:

World Vision Österreich

Erste Bank

IBAN: AT22 2011 1800 8008 1800

BIC/Swift: GIBAATWW

Kennwort: Erdbeben Indonesien