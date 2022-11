Friedmunt Sonnemann lebt seit 32 Jahren abgelegen in einer Lehmhütte im Wald. Manchmal hat er auch Gäste von weither.

Er ist einer der ganz wenigen Deutschen, den die gestiegenen Strom- und Gaspreise nicht treffen. "Das alles tangiert mich nicht", sagt Friedmunt Sonnemann. Er lebt seit 32 Jahren in seiner selbst gebauten Lehmhütte in einem abgelegenen Waldstück im Hunsrück bei Longkamp, genannt die "Königsfarm", mitten in der Natur - ohne Strom- und Wasseranschluss. "Mir fehlt es an nichts", sagt der heute 56-Jährige. "Das hier ist die einzige Art, wie ich leben möchte."

Das Wasser zum Trinken holen er ...