Die Gastronomie setzt auf bunte Konzepte

Essen zu fotografieren und in sozialen Medien zu teilen ist nichts Neues. Immer öfter wollen Lokale nun mit ausgefallener Einrichtung und schrägen Konzepten punkten - Fotografieren ist erlaubt.

Essen spielt in sozialen Netzwerken schon lange eine große Rolle, weil man mit schön angerichteten Speisen im Internet Eindruck schinden kann. Der Fokus verlagert sich auch, aber nicht nur in sozialen Medien nun verstärkt auf das Erscheinungsbild eines Lokals, das immer wichtiger wird. "Alles in dieser Bar ist als Erlebnis konzipiert", schrieb etwa das Berliner Stadtmagazin "Tip" über die auf weltstädtisch gemachte Bellboy Bar am Gendarmenmarkt, in der Getränke in einer Mini-Badewanne mit Entchen serviert werden. Das Bar-Restaurant mit mystisch-plüschiger Einrichtung ist beispielhaft für fotogene Neueröffnungen in der deutschen Hauptstadt.

In Wien stechen hier die Gastronomiebetriebe von Hendrik Genotte hervor, darunter etwa Bali Brunch, wo knallbunte Speisen angeboten werden. Er selbst ist als "Hank Ge" auf Instagram sehr aktiv, 374.000 Menschen folgen ihm. Grundsätzlich hätten er und seine Partner rasch gemerkt, dass Gastronomie mithilfe digitaler Medien wesentlich besser funktioniere, sagt Genotte im SN-Gespräch. Ein Beispiel: Im Juli eröffnete die Bar Fitzcarraldo, die "Speakeasy"-Lokalen aus der Zeit der amerikanischen Prohibition nachempfunden ist - inklusive geheimen Eingangs, der als Getränkeautoamt getarnt ist. Ein TikTok-Video über die Bar wurde nach Genottes Angaben rund 3,4 Millionen Mal angeschaut. "Wenn ich das in TV-Werbung oder Reichweite in Printmedien haben möchte, wäre das unbezahlbar."

Aber er will seine Lokale und Angebote keinesfalls so verstanden wissen, dass sie eigens instagramtauglich konzipiert worden seien. Dies sei nicht Teil des gastronomischen Konzepts, betont er. "Wir legen großen Wert auf Ästhetik in der Darstellung von Essen und Getränken", erklärt er. Dies lade bestimmt einige Kundinnen und Kunden dazu ein, das Angebot auch fotografisch festzuhalten und mit ihren Freundinnen und Freunden zu teilen. "Unser Ziel ist es, dass sich die Menschen von Sekunde 1 bis zum Verlassen des Lokals vollkommen wohlfühlen." Die Hauptsache sei aber "klarerweise die Qualität", wenn etwas zusätzlich schön ausschaue, sei das ein Mehrwert.

Lokale, die zum Fotografieren geeignet sind, gab es schon immer - etwa wegen der Aussicht oder ihrer Lage, aber seit etwa zehn Jahren rücken Aufmachung und Einrichtung verstärkt in den Mittelpunkt. So bewunderte das Trendportal "Mit Vergnügen" unlängst das neue italienische Restaurant Coccodrillo in Berlin mit den Worten: "Das Interieur ist eine wilde Mischung aus Seventies, Hollywood, Diner und Italo-Disco." Im Juni eröffnete die Restaurantgruppe Big Squadra das Giorgia in München, das "Der Spiegel" als "Edelitaliener für die Instagram-Generation" beschrieb - und verriss: "Wie soll es hier schmecken, bei so viel Geschmacklosigkeit?" Doch auch die Big-Squadra-Kommunikationsbeauftragte Chiara Baumgartner entgegnet: "Es ist nicht unser Ziel, als Instagram-Restaurant zu gelten. Doch wenn etwas schön ist und außergewöhnlich, dann werden Fotos gemacht und die Leute wollen es teilen. So ist das nun mal."

Die Gastrowelt sei inzwischen einen Schritt weiter, als nur "instagrammable" sein zu wollen, sagt auch die Verlegerin Marcella Prior-Callwey in München. "Es geht um das Live-Erlebnis, denn nur so können analoge Angebote gegen die digitale Welt bestehen." Restaurants seien die neuen Theater, "sie werden als Gesamtkunstwerk konzipiert". Gäste wollten sich dort die bestmögliche Zeit machen, statt anderen nur im Internet zuzusehen. In solchen Lokalen gebe es oft ungewöhnliche Kombinationen auf dem Teller und neue Ideen, wie Gerichte präsentiert werden. "Viele Gäste wollen in solchen Großstadtlokalen sehen und gesehen werden, aber es geht vor allem um den realen Moment, den man da möchte", sagt die Verlegerin.

Reale Momente gibt es beim nächsten Oktoberfest auch für Gäste, die allein unterwegs sind. Sie können sich in diesem Jahr einen Platz im Festzelt buchen, ohne einen ganzen Tisch reservieren zu müssen. Ab 79 Euro bietet München Tourismus Tischreservierung, Bier- und Essensmarken und den offiziellen Oktoberfest-Maßkrug. Und so mancher Gast wird davon auch ein Foto im Internet teilen, ganz bestimmt.