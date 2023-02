Die Hoffnung schwindet, die Gefahr von Seuchen wächst

Heinz Wegerer vom Hilfswerk berichtet aus der türkischen Stadt İskenderun: "Selbst für hartgesottene Helfer unerträglich."

Jemen, Irak, Ostukraine: Heinz Wegerer hat schon viel Schreckliches gesehen. Das gehört zu seinem Job als Koordinator für humanitäre Hilfe beim Hilfswerk International. "Doch das Leid der Menschen in İskenderun ist nur schwer auszuhalten." Wegerer ist erst am Sonntag aus dem Erdbebengebiet in der Türkei nach Wien zurückgekehrt. Zwei Tage später ist ihm die Erschütterung immer noch anzusehen. Was er in dem riesigen Trümmerfeld, das einmal eine Stadt mit 250.000 Einwohnern war, erlebt hat, sei "selbst für hartgesottene Helfer unerträglich". ...