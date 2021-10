Die Königin des Ärmelkanals

Die Australierin Chloe McCardel schwamm 44 Mal durch die Meerenge zwischen Großbritannien und Frankreich.

Der Ärmelkanal zwischen Großbritannien und Frankreich ist für viele Schwimmer das, was der Mount Everest für Bergsteiger ist. Die Australierin Chloe McCardel hat nun geschafft, was noch niemandem vor ihr gelungen ist: Sie ist die 33 Kilometer weite Strecke 44 Mal geschwommen. Noch vor Sonnenaufgang stieg sie am Mittwoch in das eisige Wasser des Ärmelkanals, der Großbritannien und Frankreich voneinander trennt. Die Bedingungen waren schwierig: Keine 16 Grad hatte das Wasser um 9 Uhr früh. "Viele große Schiffe sind unterwegs ...