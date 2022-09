Der Tod der britischen Monarchin fand auch in den Medien ein enormes - und sehr respektvolles - Echo.

Schon Donnerstagmittag wurden TV-Sendungen unterbrochen, um den Zuseherinnen und Zusehern mitzuteilen, dass es um den Gesundheitszustand der Queen offenbar schlecht stehe. Zahlreiche Fernseh- und Radiosender änderten ihr Programmangebot, als bekannt wurde, dass Elizabeth II. verstorben war - und stießen bei ihrem Publikum auf großes Interesse.

Am Freitag waren britische wie auch internationale Zeitungen voll mit Nachrufen auf die 96-Jährige. "Wir liebten Sie, Ma'am" titelte etwa die Boulevardzeitung "The Sun". "The Independent" schrieb: "Die Königin war ein einigendes Symbol für die Nation."

Die italiensche Zeitung "Corriere della Sera" bezeichnete Elizabeth II. als "die Königin von uns allen, eine Herrscherin par excellence. Diese kleine, große Frau hat das Leben von vier Generationen begleitet." Von voreiligen Resümees sollte aber abgesehen werden, hieß es. "Geschichte liest man nicht mit feuchten Augen. Aber auch mit feuchten Augen und schwerem Herzen kann man versuchen, zu verstehen, was sie uns als Erbe hinterlässt."

In Irland erinnerten die "Irish Times" daran, wie sich Elizabeth im Jahr 2011 vor dem Denkmal im Garden of Remembrance vor jenen "verbeugte, die gegen ihre Vorfahren gekämpft hatten". Auch dass sie bei einem Staatsessen im Dublin Castle einige Worte auf Irisch sagte, "mögen Kleinigkeiten gewesen sein. Aber sie hatten symbolisches Gewicht, das paradoxerweise Jahrhunderte der Herablassung und des Grolls aus den anglo-irischen Beziehungen aufzuheben schien. Dass sie all dies mit Würde und Ernsthaftigkeit bewerkstelligte, gab selbst irischen Republikanern ein Gefühl dafür, warum ihre Untertanen sie möglicherweise nicht nur mit Hingabe, sondern mit Zuneigung betrachteten."

Auch französische Medien zollten der verstorbene Monarchin Respekt. Die "Libération" schrieb, Elizabeth II. "hat keine Ideologie, keine Idee und nur sehr wenige Zitate hinterlassen. Genau das macht sie so wichtig für die Geschichte ihres Volkes." Ihr Tod stürze das Land ins Ungewisse. Doch König Charles III. habe "zweifellos ihren Überlebensinstinkt geerbt und könnte durchaus für Überraschungen sorgen".

In den USA heißt es im Leitartikel des "Houston Chronicle": "Egal, was Sie über die Zukunft der Monarchie denken oder ob Sie nur eine Folge von ,The Crown' gesehen haben, die Welt hat eine wertvolle Verbindung zu unserer Geschichte verloren, eine weise Frau, die Stärke in einer Zeit verkörperte, in der nur wenige Frauen die Chance dazu hatten, und eine Anführerin, die durch Krisen regierte, von denen die meisten von uns nur in Büchern gelesen haben."

In den kommenden Tagen ändern Radio und TV-Sender auch hierzulande ihr Programm: ORF III zeigt am Samstag zahlreiche Dokus sowie ein "ORF III Spezial" um 20.15 Uhr. ORF 2 widmet sich am Sonntag um 12.30 Uhr in der Sendung "Orientierung" der Staatskirche von England. Der Radiosender Ö1 wiederholt am Samstag um 19.05 Uhr die Sendung "Von Gottes Gnaden - der christliche Glaube und die weltliche Macht". Im "Frühstück bei mir" auf Ö3 sind am Sonntag Martina und Karl Hohenlohe zu Gast. Karl Hohenlohe ist mit dem englischen Königshaus verwandt.

Der TV-Sender ARTE zeigt am Samstag um 20.15 Uhr den Dokumentarfilm "Elizabeth II., ganz privat", gefolgt von "Die Queen und ihre Premiers" (21.30 Uhr).