"Die Manipulation der Seilbahn ist eine schwere Straftat"

Der Südtiroler Seilbahnhersteller Leitner will sich als Privatbeteiligter dem Strafverfahren nach dem Unglück im Piemont anschließen. Unterdessen mehren sich für den einzigen Überlebenden des Unglücks mit 14 Toten die Hilfsangebote - von der Adoption bis zu Spenden.

Die bei der Mottarone-Seilbahn für die Wartungsarbeiten zuständige Südtiroler Firma Leitner aus Sterzing will sich nun im Strafverfahren als Nebenklägerin gegen die Betriebsleitung und die Eigentümer einlassen.

Bei dem Seilbahnunglück am Lago Maggiore starben am Pfingstsonntag 14 Menschen. Offenbar durch die absichtliche Abschaltung eines Sicherheitssystems, der sogenannten Tragseilbremse, hatte der Riss des Zugseils knapp vor der Bergstation fatale Folgen: Die Gondel wurde nicht am Tragseil fixiert, sondern rutschte immer schneller rückwärts ab und stürzte schließlich bei der obersten ...