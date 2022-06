Die Polizei rüstet sich auch in Österreich für den G7-Gipfel in Bayern

Das Gipfeltreffen auf Schloss Elmau in Bayern beginnt in zehn Tagen. Der Aufwand der Polizei ist gigantisch. Rund 4000 bayerische Exekutivbeamte wohnen in Hotels im Raum Seefeld in Tirol.

Zum zweiten Mal nach 2015 ist das Schloss Elmau in Bayern von 26. bis 29. Juni Schauplatz eines Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industriestaaten. Für die Gäste ist das Fünf-Sterne-Hotel, das abgeschieden in einem Tal im Landkreis Garmisch-Partenkirchen liegt, aber Neuland, denn von den Teilnehmern vor sieben Jahren ist niemand mehr im Amt. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz wird als Gastgeber die Präsidenten Joe Biden (USA) und Emmanuel Macron (Frankreich) sowie die Regierungschefs von Großbritannien (Boris Johnson), ...