Die Queen leitet ihren Rückzug ein

Ein runder Geburtstag ist es nicht, aber in ihrem Alter wird jedes Wiegenfest wichtig. Die Queen begeht am Donnerstag ihren 96. Geburtstag. Die Untertanen freuen sich über den nächsten Meilenstein, den Ihre Majestät erreicht hat, sorgen sich aber um das Wohlbefinden von Elizabeth II.

Am Ostersonntag hatte die Queen ihre Teilnahme am Gottesdienst, den sie sonst nie verpasst, absagen müssen. Wegen "Mobilitätsproblemen", hieß es seitens des Buckingham Palastes. Der Queen fällt das Gehen schwer. Es gibt Tage, da ist sie nicht nur auf einen Stock angewiesen, sondern kann auch mit einer Gehhilfe nur ein paar Schritte weit schlurfen. Und Auftritte im Rollstuhl kommen für sie nicht in Frage. "Sie will würdig erscheinen", erklärt die Königshaus-Expertin Angela Levin, "und will nicht aussehen, ...