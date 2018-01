Die Schwester des Führers

Paula Hitler lebte inkognito. Sie war mit dem Steinhof-Chef vom Spiegelgrund verlobt. Der ließ ihre Cousine vergasen. Ein Theaterstück erweckt beide Frauen zum Leben - vorläufig in einer Lesung.

"Ich habe nichts zu bereuen. Die Welt hat mich nie gekannt, und ändern konnte ich an den Ereignissen nichts", resümierte sie ihr Leben: Paula Hitler (1896-1960), sieben Jahre jünger als ihr Bruder "Dolferl" und seine längste Beziehung, blieb tatsächlich wenig bekannt. In der Jugend hübsch, auf späten Fotos eine einsame Frau, die um die Rehabilitierung Hitlers kämpft - nach einem Leben unter falschem Namen: Wolf. Ihre letzten Jahre verbringt sie in Berchtesgaden, auf 16 Quadratmetern in einer schimmelfeuchten Wohnung, als Sozialhilfeempfängerin, mit Stock und hässlicher Kassenbrille, belesen, fromm, misstrauisch. Weshalb nur ein Mal einem britischen Fernsehsender ein Interview mit ihr gelingt - 1959, ein Jahr vor ihrem Tod. Dann verliert sich ihre Spur im Untergrund der Geschichte.