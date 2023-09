Die seelischen Leiden heilen lange nicht

Helfende sind in Marokko selbst von dem Erdbeben betroffen. Ihre Arbeit führen sie weiter.

Bei dem Erdbeben in Marokko haben Tausende Menschen ihre Angehörigen und ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Sie haben auch schwere Traumata erlitten. Das gilt auch für Helfer, die in dem Land leben und trotzdem weiterhin im Einsatz sind. "Unsere Mitarbeiter stehen unter Schock", sagte Hlima Razkaoui, die Generalsekretärin der Hilfsorganisation Care in Marokko. Die vergangenen Nächte seien schrecklich gewesen, Hunderte Menschen schliefen auf der Straße oder in Parks, "weil sie Angst haben, nach Hause zu gehen". Darunter sind auch Care-Mitarbeiter, die in Marrakesch leben und unter den Folgen des Erdbebens litten. "Sie haben versucht, ihr eigenes Leben zu retten, ihre Familien zu beschützen, auch sie schlafen nachts draußen." Dennoch versuchten sie, aktiv jenen zu helfen, die am schlimmsten betroffen seien, sagte Hlima Razkaoui weiter. Care setzte vor dem Erdbeben auf Bildung und wirtschaftliche Stärkung für benachteiligte Menschen. Nun hätten die Mitarbeiter ihre eigentlichen Aufgaben zugunsten der Notversorgung vorerst eingestellt. Besonders benötigt würden Medikamente, Nahrung, Wasser, Unterkünfte, Hygieneprodukte, aber auch psychosoziale Unterstützung, um das erlebte Grauen und die Ängste überwinden zu können. Es werde wohl noch sehr lange dauern, bis sich die Menschen von den Folgen erholen würden. Insbesondere Frauen und Kinder seien nach der Zerstörung ihrer Häuser in einer prekären Situation. "Aus anderen Erdbebeneinsätzen wissen wir, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die Grundbedürfnisse zu decken. Für die Erholung nach solchen Katastrophen ist jedoch auch die Verarbeitung essenziell und dies kann Monate, wenn nicht Jahre dauern", sagt Hlima Razkaoui.