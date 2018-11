Die Sehnsucht nach der Vergangenheit

Zwei Drittel der Europäer blicken nostalgisch zurück. Aber war früher wirklich alles immer so viel besser?

In einer am Montag von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichten Umfrage vertraten 67 Prozent der Befragten die Auffassung, die Welt sei früher besser gewesen. Für die Studie wurden im Juni in der EU fast 11.000 Menschen befragt. Die Umfrage ist laut der Stiftung repräsentativ für die EU und die fünf größten Mitgliedsstaaten Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Spanien. Jene, die nostalgisch sind, verorten sich laut der Studie eher am rechten und konservativen Ende des politischen Spektrums. Sie sind nicht unbedingt euroskeptisch, allerdings zeichnet sie eine skeptische Sicht auf Einwanderung und Migration sowie die Sorge vor Terrorismus aus.