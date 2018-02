Ein ausgeklügeltes System, schwerreiche Lieferanten, eine Scheinfirma und ein findiger Reichsbankpräsident sorgten für das, was Jörg Haider einst eine "ordentliche Beschäftigungspolitik" nannte.

Es war am 13. Juni 1991:

Der Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider (damals noch FPÖ) äußert sich im Landtag in Richtung SPÖ: "Im Dritten Reich haben sie ordentliche Beschäftigungspolitik gemacht, was nicht einmal Ihre Regierung in Wien zusammenbringt." Kurz darauf wird Haider abgewählt.