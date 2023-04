Diebe erbeuten in Rom Luxustaschen von Fendi

Eine auf Diebstähle in Boutiquen spezialisierte Bande ist in das elegante Geschäft des Modehauses Fendi im Herzen Roms eingedrungen und hat 30 Taschen im Wert von insgesamt 250.000 Euro entwendet. Die Eingangstür unweit der Shoppingmeile Via del Corso wurde mit einem Schraubenzieher und einem Meißel aufgebrochen. Im Inneren des Ladens durchwühlten die Täter die Regale und nahmen wertvolle Taschen und Accessoires mit, berichteten italienische Medien am Donnerstag.

